बिहार: छठ के दौरान बड़ा हादसा, मही नदी में डूबने से 70 वर्षीय व्रती की मौत

बिहार के सारण जिले में लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय व्रती की डूबने से मौत हो गई। घटना डेरनी थाना क्षेत्र के विशम्भरपुर गांव की है, जहां सोमवार को मही नदी में संध्या अर्घ्य देने के दौरान बुजुर्ग गहरे पानी में चले गए। हादसे के बाद छठ घाट पर अफरा-तफरी मच गई। जिस परिवार में छठ पर्व को लेकर उत्साह और खुशियों का माहौल था, वहां अचानक मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, छपरा भेज दिया।

संध्या अर्घ्य देने के दौरान नदी में डूबे बुजुर्ग

मृतक की पहचान डेरनी थाना क्षेत्र के विशम्भरपुर गांव निवासी स्वर्गीय शिव प्रसाद सहनी के पुत्र रामनाथ सहनी (70) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, रामनाथ सहनी लंबे समय से छठ व्रत करते आ रहे थे। सोमवार को भी वह पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संध्या अर्घ्य देने के लिए मही नदी के घाट पर पहुंचे थे।

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बताया जा रहा है कि अर्घ्य देने के दौरान वह नदी के पानी में उतरे। इसी बीच अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में चले गए। आसपास मौजूद लोगों को जब उनके डूबने का पता चला तो घाट पर अफरा-तफरी मच गई। श्रद्धालुओं ने तत्काल उन्हें बचाने की कोशिश शुरू की। काफी प्रयास के बाद उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बाद में तलाश के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर उनका शव बरामद किया गया।

छठ घाट पर मची चीख-पुकार, परिवार में पसरा मातम

रामनाथ सहनी की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। छठ पर्व की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, घटना से गांव के लोग भी स्तब्ध हैं। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं के बीच भी शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

हादसे की सूचना मिलने पर डेरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, छपरा भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, रात होने के कारण पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सोमवार को पूरी कराई जाएगी।

नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल

इस हादसे के बाद नदी घाटों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। खासकर गहरे पानी वाले घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और बुजुर्ग व्रतियों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत सामने आई है। छठ जैसे बड़े पर्व के दौरान घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से इस तरह की घटनाओं का खतरा बना रहता है।