बिहार: सड़क किनारे झाड़ी में मिला नवजात का शव, मछली पकड़ने गए लड़कों की पड़ी नजर; इलाके में सनसनी

बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र में जमुनहा बाजार के पास मंगलवार को एक नवजात का शव झाड़ी में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पंचदेवरी जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में दुख और आक्रोश है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर कुछ स्थानीय लड़के सड़क किनारे जमा पानी में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान झाड़ियों के पास उनकी नजर नवजात के शव पर पड़ी। यह देखकर वे सहम गए और तुरंत आसपास के ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। ग्रामीणों ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसकी निंदा की।घटना की सूचना मिलते ही कटेया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। प्रारंभिक आशंका है कि नवजात के शव को रात या सुबह के समय झाड़ी में लाकर छोड़ा गया होगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि नवजात को वहां किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा था। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से मामले की जांच कर रही है। नवजात की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग और उनकी सहमति से पुलिस की देखरेख में नवजात के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर नवजात को झाड़ी में किसने छोड़ा और इसके पीछे क्या वजह रही। फिलहाल, कटेया थाना पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नवजात को झाड़ी में छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास जारी है।