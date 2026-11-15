बिहार: छठ के लेजर शो में पूर्व विधायक को बताया वर्तमान विधायक, आनंद मिश्रा ने ईओ से मांगा जवाब

रामरेखा घाट पर छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित लेजर शो के दौरान बड़ी तकनीकी और तथ्यात्मक चूक सामने आई। शो में पूर्व विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को बक्सर का वर्तमान निवासी और बिहार विधानसभा का सदस्य बताया गया। इस गलती पर बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्रा ने कड़ी नाराजगी जताई और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) से जवाब मांगा।

रामरेखा घाट पर मौजूद विधायक आनंद मिश्रा ने सवाल उठाया कि आखिर यह गलती कैसे हुई और इसके पीछे क्या वजह है। उन्होंने कहा कि इसकी जवाबदेही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को तय करनी होगी। बिना सत्यापन के किसी भी वीडियो को जनता के सामने प्रदर्शित करना गंभीर लापरवाही है। अगर बिना जांचे-परखे कोई वीडियो चला दिया जाएगा तो उसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है। यहां तक कि अश्लील फिल्म भी चलाई जा सकती है।

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विधायक ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि वीडियो में किसका नाम या तस्वीर दिखाई गई, बल्कि सवाल यह है कि बिना सत्यापन के किसी वीडियो को सार्वजनिक मंच पर कैसे प्रदर्शित कर दिया गया। छठ जैसे महत्वपूर्ण और आस्था से जुड़े पर्व के दौरान इस तरह की चूक बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को इस मामले में जवाब देना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और जिम्मेदारी जरूरी है।

आनंद मिश्रा ने कहा कि वह इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे। उन्होंने कहा कि जब पूरी एनडीए सरकार बिहार और बक्सर के विकास को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, तो ऐसे में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अपने दायित्वों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस मामले में जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।