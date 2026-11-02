बिहार: सीवान में गैस रिफिलिंग के दौरान भीषण अग्निकांड, एक ही परिवार की दो महिलाओं समेत चार झुलसे

सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव में सोमवार शाम घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के दौरान अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार की दो महिलाओं समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

घायलों की पहचान गांव निवासी जगरनाथ सिंह की पत्नी अनीता देवी (30), उनकी मां सुकवारी देवी (65), पुत्र आशुतोष कुमार सिंह (24) और पड़ोसी दिलीप सिंह के पुत्र शिवम कुमार (19) के रूप में हुई है। सभी को आनन-फानन में सीवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया।

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घायल शिवम कुमार के अनुसार, पड़ोसी के घर के आंगन में घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान अचानक गैस का रिसाव होने लगा। घर के सामने वाले कमरे में जल रहे दीये अथवा खाना बनाने के लिए जलाए गए चूल्हे की आग रिस रही गैस के संपर्क में आ गई। इसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आंगन में मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए।

अचानक आग लगने से वहां मौजूद दो महिलाएं और एक युवक बुरी तरह झुलस गए। वहीं, आग बुझाने और बचाव के दौरान शिवम कुमार भी इसकी चपेट में आकर झुलस गया। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।



तीन घायलों की हालत गंभीर, पटना रेफर

सीवान सदर अस्पताल के ऑन ड्यूटी चिकित्सक के अनुसार, तीन घायलों का गर्दन के नीचे से लेकर दोनों पैरों तक का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं, एक युवक को अपेक्षाकृत हल्की चोटें आई हैं। अस्पताल में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से झुलसे तीन लोगों की नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।

इस संबंध में हुसैनगंज थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी अस्पताल के माध्यम से प्राप्त हुई है। अस्पताल में पुलिस टीओपी प्रभारी मौजूद हैं, जबकि घटनास्थल पर गश्ती पदाधिकारी को भेजा गया है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घरेलू गैस की रिफिलिंग के दौरान गैस रिसाव होने से आग लगी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही आग लगने के वास्तविक कारणों और घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद बिंदवल गांव में दहशत का माहौल है। घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के दौरान हुए इस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।