बिहार: सीवान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के कई मामलों का आरोपी अरविंद बिंद गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 17 Nov 2026 04:58 PM IST
सार
सीवान पुलिस ने छह वर्षों से फरार अंतरजिला चोर गिरोह के कथित सरगना अरविंद बिंद को गिरफ्तार किया है। माधोपुर गांव में संयुक्त छापेमारी के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी पर सीवान और सारण में चोरी के कई मामले दर्ज हैं।
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विस्तार
सीवान के महाराजगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छह वर्षों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे अंतरजिला चोर गिरोह के कथित सरगना अरविंद बिंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जीबी नगर थाना क्षेत्र के तरवारा स्थित माधोपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस कार्रवाई में महाराजगंज और जीबी नगर थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया।
महाराजगंज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रामाशंकर शाह के अनुसार, महाराजगंज थाना क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त दरोगा विनोद कुमार सिंह के घर में 9 जनवरी 2020 को भीषण चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में अरविंद बिंद का नाम सामने आया था। घटना के बाद से ही वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वह करीब छह वर्षों तक गिरफ्तारी से बचता रहा।
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पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से माधोपुर गांव का निवासी है। उसके खिलाफ सीवान के अलावा सारण जिले के विभिन्न थानों में चोरी की कई घटनाओं से संबंधित मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उसके विरुद्ध दर्जनों मामले न्यायालय में लंबित हैं। उसे अंतरजिला चोर गिरोह का कथित सरगना बताया जा रहा है।
इस संबंध में महाराजगंज के प्रभारी थानाध्यक्ष लालबाबू प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अंतरजिला चोर गिरोह के एक कथित सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
छह साल से फरार आरोपी की गिरफ्तारी को महाराजगंज और जीबी नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से पुराने चोरी के मामलों में भी आगे की जांच को गति मिलने की उम्मीद है।
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महाराजगंज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रामाशंकर शाह के अनुसार, महाराजगंज थाना क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त दरोगा विनोद कुमार सिंह के घर में 9 जनवरी 2020 को भीषण चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में अरविंद बिंद का नाम सामने आया था। घटना के बाद से ही वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वह करीब छह वर्षों तक गिरफ्तारी से बचता रहा।
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पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से माधोपुर गांव का निवासी है। उसके खिलाफ सीवान के अलावा सारण जिले के विभिन्न थानों में चोरी की कई घटनाओं से संबंधित मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उसके विरुद्ध दर्जनों मामले न्यायालय में लंबित हैं। उसे अंतरजिला चोर गिरोह का कथित सरगना बताया जा रहा है।
इस संबंध में महाराजगंज के प्रभारी थानाध्यक्ष लालबाबू प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अंतरजिला चोर गिरोह के एक कथित सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
छह साल से फरार आरोपी की गिरफ्तारी को महाराजगंज और जीबी नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से पुराने चोरी के मामलों में भी आगे की जांच को गति मिलने की उम्मीद है।