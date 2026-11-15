बिहार: जन्मदिन पर पैतृक गांव में छठ मनाएंगे सीएम सम्राट, सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचेंगे उत्तर टोला घाट

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बार छठ महापर्व अपने पैतृक गांव लखनपुर में मनाएंगे। वह 15 नवंबर की देर शाम मुंगेर जिले के तारापुर स्थित गांव पहुंचेंगे। खास बात यह है कि 16 नवंबर को उनका जन्मदिन भी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ छठ पर्व में शामिल होंगे और सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के गांव आगमन को लेकर मुंगेर जिला और अनुमंडल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी सतर्क हैं और क्षेत्र में कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि उनके दौरे के दौरान किसी तरह की चूक न हो।

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