त्योहारी सीजन में आवागमन होगा आसान: रांची से चार बड़े शहरों के लिए अब रोज उड़ान, इंडिगो ने बढ़ाई हवाई सेवा

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इस सीधी विमान सेवा के विस्तार से कारोबार, शिक्षा, इलाज और त्योहारों के सिलसिले में यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले भुवनेश्वर, पटना और चेन्नई के लिए सप्ताह में पांच-पांच दिन तथा अहमदाबाद के लिए छह दिन विमान सेवा उपलब्ध थी।एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने में रांची हवाई अड्डे से कुल 1,82,960 यात्रियों का आवागमन दर्ज हुआ। इसका अर्थ है कि रोजाना औसतन 6,000 यात्रियों ने हवाई सफर किया। वर्तमान में रांची हवाई अड्डे से रोज करीब 24 विमानों की आवाजाही हो रही है। एयरपोर्ट मामलों के जानकार व ट्रैवल एजेंसी संचालक श्रवण राजगढ़िया के अनुसार, अक्तूबर महीने से त्योहारी सीजन और छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़कर प्रतिदिन करीब 8,000 यात्रियों तक पहुंच सकता है।अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में नया विंटर शेड्यूल लागू होने वाला है। इस नए विंटर शेड्यूल में दिल्ली और कोलकाता के लिए एक-एक अतिरिक्त उड़ान जुड़ने से यात्रियों के लिए टिकटों की उपलब्धता बढ़ेगी। यदि आप अक्तूबर के अंत या नवंबर महीने में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो टिकट बुक करते समय विंटर शेड्यूल के कारण होने वाले संभावित समय-बदलाव पर जरूर नजर रखें।