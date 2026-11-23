महाकवि विद्यापति की महाप्रयाण भूमि पर सोमवार को राजकीय विद्यापति महोत्सव आयोजित हुआ। इसमें कवि सम्मेलन में दो दर्जन से अधिक कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। हालांकि, श्रोताओं की बेहद कम उपस्थिति के कारण सामने लगी कुर्सियां खाली रहीं। इस स्थिति ने महोत्सव के प्रचार-प्रसार और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

महोत्सव के दूसरे दिन हुए इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ दलसिंहसराय के डीसीएलआर पंकज कुमार झा ने किया। उन्होंने मैथिली में स्वागत भाषण देते हुए महाकवि विद्यापति के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ कवि चांद मुसाफिर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। हास्य-व्यंग्य के चर्चित कवि सीताराम शेरपुरी ने मंच संचालन का दायित्व संभाला। कवियों ने प्रेम, विरह, भक्ति और सामाजिक विसंगतियों पर आधारित कविताएं सुनाईं। इस आयोजन को मिथिला की साहित्यिक पहचान का उत्सव बताया जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों की भागीदारी नगण्य रहने से इसकी चमक फीकी पड़ गई।

विज्ञापन

विविध विषयों पर काव्य पाठ

कवि सम्मेलन में वरिष्ठ कवि मिन्टू कुमार झा ने साहित्य की अहमियत बताई। बछवाड़ा के वरीय कवि श्रीराम राय मुखिया ने गणपति वंदना प्रस्तुत की। श्यूम जावेद ने प्रेम की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया। डॉ. गगनदेव चौधरी गगन ने सामाजिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखी। अर्चना चौधरी ने 'हे मृत्युंजय जागो' की प्रस्तुति दी। चेन्नई के कवि एवं गीतकार ईश्वर करुण ने गांव और लोकजीवन से जुड़े भावों को सामने रखा।

विज्ञापन

विज्ञापन

भक्ति और रिश्तों की टूटन

वरीय कवि प्रो. सत्यसंध भारद्वाज ने 'फिर आओ एक बार मुरारी' से भक्ति का वातावरण बनाया। युवा कवि व पत्रकार संजीव कुमार झा ने प्रेम और विरह की पीड़ा को मार्मिक अंदाज में प्रस्तुत किया। मिथिलांचल के वरीय कवि चांद मुसाफिर ने बदलते दौर में रिश्तों की टूटन को अपनी कविता का विषय बनाया। उनकी पंक्तियों ने रिश्तों में बढ़ती दूरियों की ओर ध्यान खींचा। हास्य-व्यंग्य के कवि सीताराम शेरपुरी ने अपनी मैथिली रचना से मातृभाषा की मिठास घोली।

विद्यापति को समर्पित रचनाएं और सवाल

कवि सह पत्रकार डॉ. कुमोद प्रसाद गिरि ने महाकवि विद्यापति को समर्पित पंक्तियां सुनाईं। उन्होंने कहा कि जब तक मधुर गीत गूंजेंगे, विद्यापति का नाम आएगा। इन पंक्तियों में महाकवि की अमर साहित्यिक विरासत का भाव दिखा। डॉ. सच्चिदानंद पाठक, गणेश गिरि कवि, मिथिलेश और अन्य रचनाकारों ने भी काव्य पाठ किया। कवियों ने अपनी रचनाओं से महोत्सव को साहित्यिक रंग देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्रोताओं की गैरमौजूदगी ने आयोजन की चमक फीकी कर दी। यह सवाल अनुत्तरित रहा कि आम लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।