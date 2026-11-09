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बिहार: आलू लगाने से रोकने पर मां की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार; खेत में काम को लेकर हुआ था विवाद

Tue, 10 Nov 2026 11:09 AM IST
पूर्णिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, किशनगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, किशनगंज Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 11:09 AM IST
सार

बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज में 58 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसके मंझले बेटे ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। खेत में आलू लगाने को लेकर छोटी बहू को रोकने पर मां ने विरोध किया था। आरोप है कि इसी बात से नाराज बेटे ने मां के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी सहीरुल आलम को गिरफ्तार कर लिया है।
 

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Son beats mother to death: Dispute arises while planting potatoes in a field
गिरफ्तार आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के किशनगंज जिले से मां-बेटे के रिश्ते को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बहादुरगंज प्रखंड के दुर्गापुर बंगामा वार्ड संख्या-9 में पारिवारिक विवाद के दौरान एक बेटे पर अपनी 58 वर्षीय मां की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। बताया गया है कि विवाद खेत में आलू लगाने को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने मृतका के बड़े बेटे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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छोटी बहू को खेत में आलू लगाने से रोक रहा था बेटा
मृतका की पहचान खैरुण निशा (58), पत्नी स्वर्गीय जियाउद्दीन के रूप में हुई है। थाने में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार, घटना रविवार दोपहर की है। खैरुण निशा विशनपुर से करीब तीन बजे घर लौटी थीं। उस समय वह अपनी बड़ी बहू अबसरी बेगम के साथ खाना खा रही थीं।
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इसी दौरान उनकी छोटी बहू खेत में आलू लगाने गई। आरोप है कि मंझले बेटे सहीरुल आलम (30) ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जब मां ने बहू को खेत में आलू लगाने देने की बात कही तो सहीरुल नाराज हो गया। इसके बाद उसने मां के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।
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मां के बेहोश होने के बाद भी पीटने का आरोप
परिजनों की शिकायत के मुताबिक, सहीरुल ने मां को जमीन पर पटककर लात-घूंसों से पीटा। आरोप है कि महिला के बेहोश हो जाने के बाद भी वह मारपीट करता रहा। इससे उनकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा और शरीर पर सूजन आ गई।
परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो खैरुण निशा अचेत अवस्था में थीं। उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी।

पिता से भी मारपीट करने का लगाया आरोप
परिजनों ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि सहीरुल पहले भी घर के सामान पर कब्जे को लेकर अपने पिता के साथ मारपीट करता था। पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी मां को निशाना बनाने लगा था। हालांकि, इन पुराने विवादों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।


पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार
सूचना मिलने के बाद बहादुरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सहीरुल आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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