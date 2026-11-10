बिहार: चांदी लूटकांड में बड़ा खुलासा, भाजपा नेता ने कारोबारी दोस्त के साथ मिलकर रची थी साजिश

दरभंगा पुलिस ने कोलकाता के स्वर्ण व्यवसायी से शनिवार को हुई लूट की घटना का उद्भेदन करते हुए लूटे गए 62 किलो 195 ग्राम चांदी के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद चांदी में 56 चांदी के मुकुट और एक चांदी का बिस्किट शामिल है। इसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपये बताई गई है।

गिरफ्तार आरोपी छोटू कुमार की निशानदेही पर उसके घर से 5 लाख 94 हजार 100 रुपये नकद और दो कारें जब्त की गई हैं। छोटू की निशानदेही पर निक्की साह के घर से लूटी गई चांदी भी बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड और लूट की पूरी साजिश रचने में अहम भूमिका निभाने वाले जिला भाजपा के नगर महामंत्री विशाल कुमार महासेठ उर्फ विक्की को भी गिरफ्तार किया है।

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पुलिस के अनुसार, इस घटना का मास्टरमाइंड भाजपा नेता विशाल ने अपने स्वर्ण व्यवसायी मित्र धीरज सोनी के साथ मिलकर लूट की योजना तैयार की थी। इसके बाद उसने कोलकाता से सराफा व्यवसायी के साथ दरभंगा आने वाले कौशिक को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। भाजपा नेता विशाल ने उसे बताया कि तुम गाड़ी चलाना और व्यवसायी को पीछे वाली सीट पर बैठाना। जब हम लोग गाड़ी रोकने के लिए हाथ देंगे तो तुम आसानी से चांदी का बैग हमें लेने देना। इस दौरान विरोध जताने का नाटक करना और अपने साथ भी थोड़ी मारपीट कराकर जख्मी हो जाना।

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लूट के बाद आभूषणों से संबंधित कोई कागजात नहीं होने के कारण कौशिक थाने में केस दर्ज नहीं होने देगा। साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपियों में शामिल संतोष साह पेशे से अधिवक्ता है। किसी तरह का मुकदमा होने पर वह कोर्ट में उसे संभाल लेगा।

बताया जाता है कि शनिवार की रात दरभंगा से एकमीघाट-सोभन बाईपास सड़क पर कोलकाता के स्वर्ण व्यवसायी से बड़ी मात्रा में चांदी लूट की घटना को हाईप्रोफाइल तरीके से अंजाम दिया गया था। इस दौरान वाहन चालक को गोली मार दी गई थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने तत्काल डीएसपी सदर-2 शुभेंद्र कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस जांच के दौरान आरोपियों की पहचान होने के बाद सोमवार की रात से ही उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी गई थी।



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मंगलवार की सुबह तक पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई 62 किलो चांदी बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा नेता और नगर महामंत्री विशाल महासेठ उर्फ विक्की शामिल है। उसे पटना से लौटने के दौरान गिरफ्तार किया गया। उसके साथ धीरज सोनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद स्थित कुसुम रेस्टोरेंट के मालिक संतोष कुमार को रेस्टोरेंट से, जबकि तेजस अभिषेक चंद्र को होटल के बगल से गिरफ्तार किया गया।

नोट: मूल कॉपी में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी का उल्लेख है, लेकिन अलग-अलग स्थानों पर छोटू कुमार, निक्की साह, कौशिक और अन्य लोगों के नाम भी आए हैं। अंतिम प्रकाशन से पहले गिरफ्तार आरोपियों की आधिकारिक सूची और नामों की पुष्टि कर लें।