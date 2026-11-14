बिहार: यहां 1.75 करोड़ रुपये की स्मैक बरामद, पांच लाख नकद के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार; बेटा फरार

पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के शिव शक्ति नगर (वार्ड नंबर-24) में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 856.06 ग्राम स्मैक और 5,05,090 रुपये नकद के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं, तस्करी में शामिल महिला का पुत्र अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

पुलिस के अनुसार, बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1.75 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस संबंध में मरंगा थाने में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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मरंगा थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सदर एसडीपीओ-1 अभिनव परासर ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 13-14 नवंबर की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शिव शक्ति नगर, वार्ड नंबर-24 निवासी स्व. शंभूनाथ चौधरी की पत्नी किरण देवी और उसका बेटा आनंद चौधरी अपने घर में स्मैक रखकर अवैध खरीद-बिक्री का कारोबार कर रहे हैं।

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इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), पूर्णिया को दी गई। एसएसपी के निर्देशानुसार सदर एसडीपीओ-1 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही, सदर एसडीओ द्वारा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। गठित टीम ने दंडाधिकारी, डीआईयू यूनिट और मरंगा थाना पुलिस के सहयोग से आरोपी किरण देवी के घर पर औचक छापेमारी की।



छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर की तलाशी ली, जिसमें 856.06 ग्राम स्मैक और 5,05,090 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से महिला तस्कर किरण देवी को गिरफ्तार कर लिया।

एसडीपीओ-1 ने बताया कि स्मैक की गुणवत्ता और बाजार में मांग के आधार पर इसकी कीमत लगभग 1.75 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में मरंगा थाना कांड संख्या-467/26 दर्ज कर लिया गया है। इस धंधे में शामिल अन्य सहयोगियों की संलिप्तता की जांच और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।