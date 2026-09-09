बिहार: मवेशी लेने खेत गए थे चाचा-भतीजे, आसमान से बरसी मौत; बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन की मौत

अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के अरड़बाड़ी गांव में बुधवार को वज्रपात की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक चाचा और उसके दो भतीजे शामिल हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। वहीं, अररिया सदर अस्पताल परिसर में मृतकों के परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।

मवेशियों को लाने खेत गए थे परिवार के लोग

परिजनों के अनुसार, बुधवार को इलाके में बारिश शुरू होने के बाद परिवार के कुछ लोग खेत में बंधे मवेशियों को घर लाने के लिए निकले थे। मवेशी खेत में थे और उन्हें लाने के लिए परिवार के लोग नदी पार कर खेत की ओर गए थे। इसी दौरान तेज बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से तीनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी हालत मौके पर ही नाजुक हो गई।

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अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों और परिजनों ने आनन-फानन में तीनों को इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने जांच की और तीनों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की ओर से मौत की पुष्टि किए जाने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

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परिजनों की चीख-पुकार से गमगीन हुआ अस्पताल

सदर अस्पताल परिसर में मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार की महिलाएं अपने परिजनों की मौत की खबर सुनकर बार-बार बेसुध हो रही थीं। अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की एक साथ मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू, सरकारी सहायता का भरोसा

घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मामले की जानकारी लेने में जुट गए। आपदा विभाग के एडीएम नवनील कुमार ने मौखिक रूप से बताया कि मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार मृतकों के आश्रितों को सरकारी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीणों ने जल्द मुआवजे की मांग की

ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से अरड़बाड़ी गांव में शोक का माहौल है। प्रशासन की ओर से घटना से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई और मुआवजा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।