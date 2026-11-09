छठ पर्व: 10 करोड़ रुपये खर्च कर भी 'रमजान' में पानी नहीं, छठ घाट देखने आए डीएम भी चुप्पी मार गए

किशनगंज शहर की रमजान नदी के सौंदर्यीकरण के लिए 9.87 करोड़ रुपये की योजना के बावजूद नदी में पानी की उपलब्धता का संकट बना हुआ है। छठ महापर्व के दौरान देवघाट खगड़ा स्थित घाट पर पर्याप्त पानी नहीं होने से एक बार फिर नदी के अस्तित्व और इसके जलप्रवाह को बहाल करने की जरूरत पर सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि घाटों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है, लेकिन नदी में पानी की समस्या का स्थायी समाधान अब भी इंतजार में है।

छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी नवीन कुमार से भी घाटों की व्यवस्था और तैयारियों को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया। हालांकि, उन्होंने तत्काल बयान देने से इनकार करते हुए बाद में आने को कहा। इस वजह से निरीक्षण के दौरान इस संबंध में जिलाधिकारी का पक्ष सामने नहीं आ सका। ऐसे में नदी में पानी की कमी और घाटों की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

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सौंदर्यीकरण के बीच पानी की उपलब्धता सबसे बड़ा सवाल

रमजान नदी के सौंदर्यीकरण के लिए 9.87 करोड़ रुपये की योजना के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल नदी में पर्याप्त पानी की उपलब्धता का है। देवघाट खगड़ा में पानी की कमी यह सोचने पर मजबूर करती है कि नदी के सौंदर्यीकरण का वास्तविक लाभ तभी मिल पाएगा, जब उसमें नियमित जलप्रवाह भी सुनिश्चित हो। केवल घाटों की सफाई, सजावट और अन्य सुविधाओं से नदी की मूल समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

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एसडीएम ने बताया, वैकल्पिक व्यवस्था की हो रही तलाश

इस संबंध में एसडीएम अनिकेत कुमार से फोन पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि रमजान नदी में पानी बढ़ाने के लिए फिलहाल वैकल्पिक उपाय तलाशे जा रहे हैं। इसके तहत नदी के ऊपरी हिस्से में जमा मिट्टी हटाने और अन्य जलस्रोतों से पानी उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। पुराने मुहाने को खोलने के सवाल पर उन्होंने बताया कि यह लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा।

पुराने मुहाने को खोलने की मांग, स्थायी समाधान का इंतजार

नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान की ओर से रमजान नदी के पुराने मुहाने को खोलकर जलप्रवाह बहाल करने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में सात नवंबर को जिलाधिकारी को पत्र सौंपे जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।



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गौरतलब है कि छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम नवीन कुमार, एसपी संतोष कुमार, एसडीएम, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष और नगर परिषद के अधिकारियों ने देवघाट खगड़ा, वार्ड 28 स्थित मझिया छठ घाट समेत विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया।

रमजान नदी का मामला अब केवल छठ पर्व की व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है। यह शहर के पर्यावरण, जलप्रवाह और करोड़ों रुपये की सौंदर्यीकरण योजना के वास्तविक उद्देश्य से भी जुड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि अस्थायी उपायों के साथ नदी के जलप्रवाह को बहाल करने के लिए स्थायी कार्ययोजना भी जमीन पर दिखाई दे।