बिहार: दोस्त को बचाने के लिए गंगा में कूदे तीन युवक, चारों डूबने लगे; नाविकों ने तीन को बचाया, एक लापता

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घाट पर मौजूद परिजनों ने बताया कि खगौल से ऑटो रिजर्व कर कुछ महिलाएं इन युवकों के साथ कुश दान पूजा के लिए नासरीगंज के फक्कर महतो घाट पहुंची थीं। इसी दौरान आयुष गंगा में स्नान करने लगा। तभी वह पानी की तेज धार में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके तीन दोस्त रोहित, आदित्य और सन्नी गंगा में कूद पड़े। लेकिन वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।चारों युवकों को डूबते देख घाट पर मौजूद महिलाओं ने साड़ी फेंककर उन्हें बचाने का प्रयास किया, मगर प्रयास व्यर्थ रहा। इसी दौरान स्थानीय नाविकों ने मौके पर पहुंचकर आदित्य, सन्नी और रोहित को काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन आयुष गंगा की तेज धारा में बह गया और डूब गया। घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।ये भी पढ़ें-दानापुर एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि फक्कर महतो घाट पर गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक युवक डूब गया, जबकि तीन अन्य युवकों को नाविकों ने बचा लिया। डूबे युवक की तलाश की जा रही है।