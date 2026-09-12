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बिहार: दोस्त को बचाने के लिए गंगा में कूदे तीन युवक, चारों डूबने लगे; नाविकों ने तीन को बचाया, एक लापता

Sat, 12 Sep 2026 11:47 AM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Sat, 12 Sep 2026 11:47 AM IST
सार

दानापुर के फक्कर महतो घाट पर कुश दान पूजा के दौरान गंगा स्नान करने गए चार दोस्त डूबने लगे। एक दोस्त को बचाने के लिए तीन अन्य युवकों ने भी गंगा में छलांग लगा दी। स्थानीय नाविकों ने तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 20 वर्षीय आयुष तेज धारा में बह गया। उसकी तलाश जारी है।
 

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Bihar three Friends Jump into Ganga to Save Drowning Pal Sailors Rescue Three, One Missing
घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी का माहौल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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पटना के दानापुर नगर स्थित नासरीगंज के फक्कर महतो घाट पर कुश दान पूजा के दौरान गंगा में स्नान करने गए चार दोस्तों में से तीन को स्थानीय नाविकों और लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बचा लिया, जबकि एक युवक तेज धारा में बह गया। डूबे युवक की पहचान खगौल थाना क्षेत्र के गाड़ीखाना निवासी सूरज कुमार चौधरी के 20 वर्षीय पुत्र आयुष्मान उर्फ आयुष के रूप में हुई है।
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एक दोस्त को डूबता देख तीनों ने गंगा में लगाई छलांग
घाट पर मौजूद परिजनों ने बताया कि खगौल से ऑटो रिजर्व कर कुछ महिलाएं इन युवकों के साथ कुश दान पूजा के लिए नासरीगंज के फक्कर महतो घाट पहुंची थीं। इसी दौरान आयुष गंगा में स्नान करने लगा। तभी वह पानी की तेज धार में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके तीन दोस्त रोहित, आदित्य और सन्नी गंगा में कूद पड़े। लेकिन वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।
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महिलाओं ने साड़ी फेंककर बचाने का किया प्रयास
चारों युवकों को डूबते देख घाट पर मौजूद महिलाओं ने साड़ी फेंककर उन्हें बचाने का प्रयास किया, मगर प्रयास व्यर्थ रहा। इसी दौरान स्थानीय नाविकों ने मौके पर पहुंचकर आदित्य, सन्नी और रोहित को काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन आयुष गंगा की तेज धारा में बह गया और डूब गया। घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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एक युवक की तलाश जारी
दानापुर एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि फक्कर महतो घाट पर गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक युवक डूब गया, जबकि तीन अन्य युवकों को नाविकों ने बचा लिया। डूबे युवक की तलाश की जा रही है।
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