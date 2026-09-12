बिहार: सुबह की सैर पर निकले पार्षद प्रतिनिधि की हत्या, बदमाशों ने बरसाईं गोलियां; ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ा

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घटना की सूचना पर जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम को स्थानीय ग्रामीणों के भीषण आक्रोश का सामना करना पड़ा। घटनास्थल पर करीब 400 पुलिस जवानों की मौजूदगी के बावजूद उग्र ग्रामीणों ने पुलिस बल को खदेड़ दिया। इस हिंसक झड़प में लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें से एक पुलिसकर्मी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात और पुलिस पर हुए हमले के बाद से पूरे इलाके में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है।इस हत्या के पीछे पुलिस की घोर लापरवाही और निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों के अनुसार, 28 अगस्त की रात भी बदमाशों ने बैद्यनाथ महतो के घर पर हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने एजाज और त्रिभुवन समेत तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराकर दो खोखे भी पुलिस को सौंपे थे। इसके बावजूद पुलिस ठोस कार्रवाई करने के बजाय परिजनों से घटना का वीडियो साक्ष्य मांगती रही। पुलिस के इसी रवैये के विरोध में महज चार दिन पहले ग्रामीणों ने डुमरा थाने का घेराव भी किया था, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए।ये भी पढ़ें-फिलहाल डुमरा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बैद्यनाथ महतो की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन कर विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है और वे बेखौफ अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ-साथ मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।