बिहार: मेला देखने गई मासूम बच्ची के साथ हैवानियत, झाड़ियों में गंभीर हालत में मिली; नाबालिग आरोपी पकड़ा गया

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पीड़िता के परिजनों ने बताया कि गांव में हर साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। घर के पास ही मेला लगा होने के कारण बच्ची उसे देखने के लिए निकली थी। इसी दौरान रात करीब 11 बजे पड़ोस का रहने वाला नाबालिग लड़का उसे बहला-फुसलाकर विरान जगह पर ले गया और उसके साथ शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया।देर रात होने पर जब बच्ची घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद बच्ची घर के पीछे गिट्टी-बालू डिपो के पास झाड़ियों में गंभीर अवस्था में दर्द से कराहती हुई मिली। परिजनों ने स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मदद से देर रात करीब एक बजे मासूम को इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज और मेडिकल परीक्षण चल रहा है।परिजनों का आरोप है कि आरोपी लड़का शराब के नशे में था और घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी लगभग तीन घंटे तक गायब रहा। जब गांव के लोग बच्ची को ढूंढ रहे थे, तभी वह भी वहां से फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से ही धर दबोचा।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सदर एसडीपीओ-1 अभिनव पारासर, सर्किल इंस्पेक्टर और मुफस्सिल थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य और वैज्ञानिक नमूने एकत्र किए हैं।सदर एसडीपीओ अभिनव पारासर ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। फिलहाल पीड़ित बच्ची का मेडिकल कॉलेज में गहन इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।