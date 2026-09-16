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बिहार: मचान पर सो रहे नंदन की गोली मारकर की हत्या, जमीन विवाद को लेकर पुलिस की जांच शुरू

Wed, 16 Sep 2026 05:18 PM IST
पूर्णिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटिहार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटिहार Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Wed, 16 Sep 2026 05:18 PM IST
सार

कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र में घर के मचान पर सो रहे नंदन कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह परिजनों ने उन्हें खून से लथपथ पाया। उनके सिर में गोली के दो निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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रात में सोया था नंदन, सुबह मिली खून से सनी लाश; मौके पर जांच करती हुई पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र में घर के मचान पर सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पूर्वी चांदपुर पंचायत के वार्ड नंबर एक की है। मृतक की पहचान नंदन कुमार यादव के रूप में हुई है।

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परिजनों के अनुसार, नंदन कुमार यादव रात में खाना खाने के बाद घर के मचान पर सोने चले गए थे। सुबह जब परिवार के लोग उठे तो उन्होंने नंदन को खून से लथपथ हालत में देखा। पास जाकर देखा तो उनके सिर में गोली लगने के निशान थे और उनकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक, सिर पर गोली के दो निशान मिले हैं।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हत्या किसने और क्यों की, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। परिजनों की ओर से जमीन विवाद को हत्या की वजह बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस की जांच पूरी होने तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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