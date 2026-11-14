Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Police Team Attacked During Raid at Gambling Den in Patna, ASI Seriously Injured; Two Arrested

बिहार: पटना में क्यों और किसने किया पुलिस टीम पर हमला, ASI को खेत में ले जाकर बेरहमी पीटा; जानिए पूरा मामला

Sat, 14 Nov 2026 01:31 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Sat, 14 Nov 2026 01:31 PM IST
सार

Patna Crime News Updates: पटना के बाइपास इलाके में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आइये जानते हैं किसने और क्यों पुलिस पर किया हमला?
 

विज्ञापन
Police Team Attacked During Raid at Gambling Den in Patna, ASI Seriously Injured; Two Arrested
पूर्णिया में पुलिस पर हमला (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पटना में जुआ अड्डे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। बाइपास थाना क्षेत्र के महुली रोड में हुई इस घटना में थाने में तैनात सहायक अवर निरीक्षक (ASI) सरयू प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हमलावर उन्हें पकड़कर पास के खेत में ले गए और वहां जमकर पिटाई की। इस दौरान पुलिस टीम पर रोड़े-पत्थर भी फेंके गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस टीम पर रोड़े-पत्थर चलाए जाने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

विज्ञापन


पुलिस को देखते ही विरोध, ASI को घेरकर की पिटाई
जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम महुली रोड स्थित जुआ अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और जुआरियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने ASI सरयू प्रसाद को घेर लिया और उन्हें खेत में ले जाकर पीटा। इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई।

विज्ञापन

बिहार: बाहुबली अनंत सिंह को विधानसभा से राहत, सदस्यता पर नोटिस का जवाब देने के लिए इस तारीख का वक्त

विज्ञापन
विज्ञापन

दो आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए
पटना पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक सरयू प्रसाद पुलिस टीम के साथ छापेमारी पहुंची। वहां मौजूद जुआ खेल रहे कुछ युवकों ने पुलिस टीम से उलझ पड़े। विरोध करने पर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं सहायक अवर निरीक्षक की पिटाई भी की। पुलिस ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रहिश और विकास नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अन्य की तलाश में छापेमारी कर रही है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed