बिहार: छठ पूजा के दौरान पटना में कौन-सी सड़कें बंद रहेंगी, कब-किस समय ट्रैफिक कहां डायवर्ट होगा?

जेपी सेतु

1. जेपी सेतु पर दिनांक 15.11.2026 को 14:00 बजे से 19:30 बजे तक सोनपुर/छपरा से पटना की ओर यातायात का परिचालन नहीं होगा।

2. जेपी सेतु पर दिनांक 16.11.2026 को 03:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे पूर्वाह्न तक सोनपुर/छपरा से पटना की ओर यातायात का परिचालन नहीं होगा।

3. भारी वाहनों यथा, बस, ट्रक, हाइवा, जेसीबी इत्यादि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

4. जेपी सेतु से पटना की ओर आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं आने दिया जायेगा। ये सभी वाहन सीधे जेपी सेतु के एप्रोच पथ से अशोक राजपथ पर जा सकेंगे।

5. आमजनों से अनुरोध है कि जेपी सेतु होकर सोनपुर/छपरा/हाजीपुर जाने के लिए उक्त अवधि में महात्मा गांधी सेतु का अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जाय।

रामजीचक आरओबी

1. रामजीचक आरओबी से ऊपर से मात्र छठव्रतियों के वाहनों को जेपी सेतु आने की अनुमति होगी और इन वाहनों की पार्किंग रामजीचक आरओबी ऊपर (जेपी सेतु छोड़कर) करायी जायेगी।

2. रूपसपुर नहर रोड से जेपी सेतु आने वाले सामान्य वाहन रामजीचक आरओबी ऊपर न चढ़कर नीचे से जेपी सेतु जा सकेंगे।

3. दीघा (रामजीचक) अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को पाटली पथ उत्तरी छोर के पास से यू-टर्न कराकर पाटली पथ ऊपर पार्क कराया जायेगा।

अटल पथ

1. दिनांक 15.11.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 20:00 बजे तक एवं दिनांक 16.11.2026 को सुबह 02:00 बजे से 09:00 बजे पूर्वाह्न तक की अवधि में अटल पथ से जेपी सेतु/सोनपुर की ओर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

2. उक्त अवधि में जिन आकस्मिक वाहनों को सोनपुर/छपरा/हाजीपुर जाना हो वे अशोक राजपथ व रूपसपुर नहर रोड से रामजीचक आरओबी नीचे से जेपी सेतु होते हुए सोनपुर की ओर जा सकते हैं।

3. आवश्यकतानुसार घाट पर आने वाले वाहनों की पार्किंग अटल पथ के दोनों फ्लैंक के सिंगल लेन की जायेगी एवं वहां से छठव्रती घाट पर पैदल जायेंगे।

न्यू बाईपास एवं अन्य मार्गों पर यातायात परिचालन की व्यवस्था

1. दिनांक 15.11.2026 के 10:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 16.11.2026 को 10:00 बजे पूर्वाह्न तक की अवधि में पूरब (बाढ़/मोकामा) से पटना आने वाले भारी वाहनों (ट्रकों) का परिचालन फतुहा में पूरब ओवरब्रिज से 02 किलोमीटर पश्चिम से यू-टर्न लेकर एनएच-30 होते हुए बिहटा-सरमेरा पथ से परिचालन होगा।

2. बिहटा से पूरब आने वाले भारी वाहनों (ट्रकों) का परिचालन बिहटा से कन्हौली मोड़ से बिहटा-सरमेरा पथ होते हुए न्यू बाईपास में फतुहा ओवरब्रिज के पास आयेगा।

3. नगर बस सेवा : पटना जंक्शन, जेपीओ होते हुए बेली रोड से दानापुर या खगौल जाने वाली बस कारगिल चौक पर नहीं आकर गांधी मैदान गेट नं-10/जीपीओ मल्टी मॉडल हब के अंदर पार्क की जायेगी।