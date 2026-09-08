पितृपक्ष मेला 2026: गया में श्रद्धालुओं के लिए 2,500 बेड की टेंट सिटी, ई-रिक्शा और हेल्पलाइन की सुविधा

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पितृपक्ष मेले के दौरान फल्गु नदी के तट पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। जरूरतमंद श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए ई-रिक्शा का संचालन भी किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटक सूचना केंद्रों पर प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी मिल सके। पर्यटन विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा पैकेज और ई-पिंडदान की व्यवस्था भी की जा रही है।पितृपक्ष मेले के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इस वर्ष पहली बार 'पितृपक्ष मेला: एक इन्फ्लूएंसर की नजर से' प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से सोशल मीडिया पर बिहार की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत को प्रदर्शित करने वाले इन्फ्लूएंसर को प्रोत्साहित किया जाएगा।पर्यटन सचिव ने बताया कि गयाजी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर के चारों ओर विश्वस्तरीय कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। इससे मंदिर परिसर के विकास, श्रद्धालुओं की आवाजाही, दर्शन व्यवस्था और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।श्रद्धालुओं के लिए 1,000 बेड वाली आधुनिक गयाजी धर्मशाला के निर्माण की योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। करीब 120 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। धर्मशाला बनने के बाद पितृपक्ष मेले के साथ-साथ सालभर गयाजी आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सकेगी।मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना के तहत गया जिले के विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, डुंगेश्वरी मंदिर और गुरपा पहाड़ी को शामिल किया गया है। पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत 11 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इससे स्थानीय परिवारों को पर्यटन से जोड़ने और रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली का अनुभव भी मिल सकेगा।