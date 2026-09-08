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बिहार: मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार; एक महिला समेत 3 की मौत

Tue, 08 Sep 2026 11:55 AM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोकामा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोकामा Published by: पटना ब्यूरो Updated Tue, 08 Sep 2026 11:55 AM IST
सार

मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन पर मंगलवार को तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के बाद हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। कार पटना से खगड़िया लौट रही थी और हादसे के बाद तीनों लोग वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गए थे।

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मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा, - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ, जब पटना से खगड़िया लौट रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन का एक हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कार में फंसे लोगों को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

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तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई

जानकारी के मुताबिक, कार पटना से खगड़िया की ओर जा रही थी। इसी दौरान मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन पर तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह कुचल गया। हादसे की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

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कार में बुरी तरह फंस गए थे तीनों लोग

हादसे के बाद कार में सवार तीनों लोग वाहन के भीतर बुरी तरह फंस गए थे। टक्कर के कारण कार के दरवाजे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर जाम हो गए थे। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वे घायलों को कार से बाहर नहीं निकाल सके। इसके बाद बचाव कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने कटर का इंतजाम किया। कटर की मदद से कार की बॉडी को काटकर अलग किया गया। काफी मशक्कत के बाद भीड़ ने कार के अंदर फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला।

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अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित किया

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी गई। इसके बाद मोकामा थाने की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को इलाज के लिए मोकामा ट्रॉमा सेंटर भेजा।

हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक रक्तस्राव और सिर में आई गंभीर चोटों के कारण उनकी हालत बेहद गंभीर थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।

मृतकों में एक महिला और दो पुरुष

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान खगड़िया निवासी पवन गुप्ता, सुलोचना देवी और कार चालक एमडी सलमान के तौर पर हुई है। दुर्घटना में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए

पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान होने के बाद पुलिस ने उनके परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार और वाहन से नियंत्रण खोना मानी जा रही है। हालांकि, दुर्घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

परिजनों में मचा कोहराम, इलाके में शोक

तीनों लोगों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।
 

 

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