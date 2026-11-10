भैया दूज पर मातम: सरकारी तालाब में डूबने से एक ही गांव की तीन बच्चियों की मौत, गांव में पसरा सन्नाटा

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मृतकों की पहचान बेली कुमारी (18), मौली कुमारी (17) और सृष्टि कुमारी (7) के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों को तालाब से बाहर निकाला और आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय मिश्रा और अंचलाधिकारी ने भी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार के लिए सरकारी प्रावधान के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई गई।मौली कुमारी के पिता मनोज कुमार ने बताया कि तीनों बच्चियां गांव के तालाब में नहाने गई थीं। इसी दौरान एक बच्ची गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के प्रयास में बाकी दोनों भी डूब गईं। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।