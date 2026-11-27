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वीरचंद पटेल पथ के आसपास पटना हाईकोर्ट, महत्वपूर्ण होटल, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय और अन्य सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इस वजह से इस इलाके में बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। यातायात के दबाव को कम करने, वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और अनावश्यक जाम रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।नई व्यवस्था के तहत वीरचंद पटेल पथ से हाईकोर्ट के गेट नंबर-5 की ओर आने वाले वाहन बीएमपी पोस्ट-27 के सामने से प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद वाहन गेट नंबर-5 की ओर जाएंगे और गेट नंबर-4 से होते हुए मिलर हाईस्कूल के बगल से वीरचंद पटेल पथ पर निकल सकेंगे।वहीं, मिलर हाईस्कूल की ओर से पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर-4 की तरफ वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गेट नंबर-4 से गेट नंबर-5 की ओर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा। इसी तरह गेट नंबर-5 से बीएमपी पोस्ट-27 की ओर वाहनों के निकलने पर रोक रहेगी।यातायात पुलिस के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगी। अग्निशमन वाहन और एंबुलेंस को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। आम वाहन चालकों को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित वन-वे रूट का पालन करना होगा।