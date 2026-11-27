बिहटा थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार में सड़क जाम हटाने पहुंचे पुलिस जवान के साथ दो युवकों ने मारपीट कर दी। इस घटना में पीटीसी जवान आलोक रंजन सिंह घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जाता है कि कन्हौली बाजार में सड़क पर जाम लगने की सूचना मिलने पर पीटीसी जवान आलोक रंजन सिंह जाम हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद दो युवकों से उनकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों युवकों ने जवान के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें वह घायल हो गए। घटना के समय जवान वर्दी में नहीं थे।

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घटना की सूचना मिलने के बाद बिहटा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मारपीट में शामिल दोनों युवकों की पहचान कर ली है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान पैनाल गांव निवासी रविश कुमार के पुत्र अंकित कुमार (22) के रूप में हुई है। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

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इस संबंध में बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पीटीसी जवान आलोक रंजन सिंह की लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।