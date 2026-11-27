मनेर थाना क्षेत्र की टाटा कॉलोनी में स्वर्ण व्यवसायी भाइयों के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपये की चोरी कर ली। चोर तीन कमरों के ताले तोड़कर करीब 250 ग्राम सोना, लगभग 10 तोला सोने के आभूषण और पांच लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 75 लाख रुपये बताई जा रही है।

घटना गुरुवार रात की है। परिवार के सभी सदस्य नए मकान के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गांधी हाट गए थे। इसी दौरान चोरों ने पुराने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

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घर लौटने पर टूटे मिले ताले

पीड़ित धर्मेंद्र कुमार सोनी और उनके भाई जितेंद्र कुमार सोनी मनेर में स्वर्ण कारोबार करते हैं। धर्मेंद्र आभूषण बनाने का काम करते हैं, जबकि जितेंद्र मनेर बस्ती रोड पर शगुन ज्वेलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे परिवार पुराने घर में ताला लगाकर गृह प्रवेश पूजा में शामिल होने गया था। रात करीब 11 बजे लौटने पर घर के कमरों के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था।

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कारोबारियों का सोना भी ले गए चोर

धर्मेंद्र कुमार सोनी के अनुसार, चोरी हुआ करीब 250 ग्राम सोना विभिन्न स्वर्ण कारोबारियों ने आभूषण बनाने के लिए दिया था। इसके अलावा, घर के सोने के गहने और नकदी भी गायब हैं। घटना के बाद स्थानीय स्वर्ण कारोबारियों में चिंता का माहौल है।

सूचना मिलने पर मनेर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थानाध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया कि इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। पुलिस साक्ष्य जुटाकर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है।