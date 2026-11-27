पटना में आधार कार्ड में सुधार और अपडेट कराने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली और साइबर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को पटना साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान झारखंड के रांची स्थित अपर बाजार निवासी चितरंजन कुमार पांडेय के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे ललित भवन परिसर से गिरफ्तार किया। उसके पास से लैपटॉप, सॉफ्टवेयर और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, ललित भवन परिसर में आधार अपडेट कराने के नाम पर लोगों से मनमानी रकम वसूलने की शिकायत मिली थी। आरोपी लोगों को आधार कार्ड में त्रुटियों के सुधार और अन्य जानकारियां अपडेट कराने का झांसा देकर पैसे लेता था। इसी दौरान वह साइबर ठगी की वारदातों को भी अंजाम दे रहा था।

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साइबर थाना प्रभारी संगीता कुमारी के निर्देश पर सूचना का सत्यापन किया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी एक निलंबित ऑपरेटर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर आधार अपडेट से संबंधित अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा था।

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पुलिस ने उसके पास से संबंधित लॉगिन आईडी और पासवर्ड, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस को इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता के भी संकेत मिले हैं। पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। बरामद डिजिटल उपकरणों की जांच के जरिए ठगी के शिकार लोगों और अवैध वसूली की रकम का पता लगाया जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।