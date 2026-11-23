बिहार: कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर नाव परिचालन पर रहेगी पूर्ण रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर Published by: पटना ब्यूरो Updated Mon, 23 Nov 2026 05:02 PM IST
सार
कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बक्सर अनुमंडल प्रशासन ने गंगा घाटों पर नाव परिचालन पर रोक लगा दी है। एसडीएम अविनाश कुमार के आदेश के अनुसार, प्रतिबंध 23 नवंबर की रात से 24 नवंबर को गंगा स्नान समाप्त होने तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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विस्तार
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए बक्सर के रामरेखा घाट समेत विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ और संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बक्सर अनुमंडल क्षेत्र के गंगा घाटों पर नावों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। एसडीएम अविनाश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
23 नवंबर की रात से नावों पर प्रतिबंध
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 23 नवंबर की रात से गंगा घाटों पर नाव परिचालन बंद रहेगा। यह प्रतिबंध 24 नवंबर को गंगा स्नान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। रामरेखा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई है।
महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर
आदेश में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पहुंचते हैं। इस दौरान घाटों पर अत्यधिक भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं के नाव से आवागमन करने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए एहतियातन नाव परिचालन पर रोक लगाई गई है।
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नाविकों को भी दी जाएगी आदेश की जानकारी
एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा घाटों पर नावों का परिचालन पूरी तरह बंद कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और नाविकों को भी प्रतिबंध की जानकारी देने को कहा गया है। आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित अंचलाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को सौंपी गई है। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
प्रतिबंध तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद कोई नाव चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। बक्सर पुलिस और यातायात पुलिस को भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य कार्तिक पूर्णिमा के दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।
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23 नवंबर की रात से नावों पर प्रतिबंध
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 23 नवंबर की रात से गंगा घाटों पर नाव परिचालन बंद रहेगा। यह प्रतिबंध 24 नवंबर को गंगा स्नान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। रामरेखा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई है।
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महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर
आदेश में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पहुंचते हैं। इस दौरान घाटों पर अत्यधिक भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं के नाव से आवागमन करने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए एहतियातन नाव परिचालन पर रोक लगाई गई है।
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नाविकों को भी दी जाएगी आदेश की जानकारी
एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा घाटों पर नावों का परिचालन पूरी तरह बंद कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और नाविकों को भी प्रतिबंध की जानकारी देने को कहा गया है। आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित अंचलाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को सौंपी गई है। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
प्रतिबंध तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद कोई नाव चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। बक्सर पुलिस और यातायात पुलिस को भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य कार्तिक पूर्णिमा के दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।