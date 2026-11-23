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प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 23 नवंबर की रात से गंगा घाटों पर नाव परिचालन बंद रहेगा। यह प्रतिबंध 24 नवंबर को गंगा स्नान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। रामरेखा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई है।आदेश में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पहुंचते हैं। इस दौरान घाटों पर अत्यधिक भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं के नाव से आवागमन करने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए एहतियातन नाव परिचालन पर रोक लगाई गई है।एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा घाटों पर नावों का परिचालन पूरी तरह बंद कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और नाविकों को भी प्रतिबंध की जानकारी देने को कहा गया है। आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित अंचलाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को सौंपी गई है। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद कोई नाव चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। बक्सर पुलिस और यातायात पुलिस को भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य कार्तिक पूर्णिमा के दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।