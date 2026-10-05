बिहार दरोगा परीक्षा : अब किस बात को लेकर पटना में हो रहा बड़ा हंगामा? फिर प्रदर्शन, लाठीचार्ज की नौबत कभी भी

1799 पदों की भर्ती में मेंस परीक्षा रद्द करने का विरोध

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी 1799 पदों पर होने वाली दरोगा भर्ती की रद्द की गई मेंस परीक्षा को लेकर नाराज हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी मेहनत के बाद उन्होंने प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी की और मेंस परीक्षा में सफल हुए। करीब 10 हजार अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया था। अब मेंस परीक्षा रद्द किए जाने से उनका भविष्य अधर में पड़ गया है।



अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ शिक्षा माफिया और छात्र नेताओं की शिकायतों के आधार पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने मेंस परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि अगर परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई थी तो उसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। पूरी परीक्षा रद्द करने का फैसला अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।



चार महीने से शारीरिक परीक्षा की तैयारी, तारीख जारी करने की मांग

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि मेंस परीक्षा पास करने के बाद वे पिछले करीब चार महीने से शारीरिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द होने के फैसले से उनकी मेहनत और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की कि मेंस परीक्षा रद्द करने का आदेश वापस लिया जाए और जल्द से जल्द शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख जारी की जाए।



अभ्यर्थियों का कहना है कि उनमें कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, जिनकी उम्र सीमा अब पार हो चुकी है या जल्द पार होने वाली है। उनका कहना है कि घर से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो गया है। मेंस परीक्षा पास करने के बाद परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि अब नौकरी मिलने वाली है, लेकिन अचानक परीक्षा रद्द किए जाने से सभी निराश हैं।



'गड़बड़ी जहां हुई, कार्रवाई वहां हो, पूरी परीक्षा क्यों रद्द हो'

अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर परीक्षा के दौरान किसी केंद्र पर गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई संबंधित केंद्र और दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। उनका तर्क है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं है। उन्होंने चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी एक या दो बूथ पर गड़बड़ी होती है तो पूरे राज्य का चुनाव रद्द नहीं किया जाता, बल्कि संबंधित बूथ या क्षेत्र में कार्रवाई की जाती है। उसी तरह दरोगा भर्ती परीक्षा में जहां गड़बड़ी हुई है, वहां जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।



अभ्यर्थियों ने कहा कि गलती किसी और की होने पर उसकी सजा उन्हें क्यों दी जा रही है। वे बिहार के अलग-अलग जिलों से पटना आकर तैयारी कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि सरकार और आयोग उनकी मांगों पर जल्द फैसला लें, ताकि उनका भविष्य बर्बाद होने से बच सके।