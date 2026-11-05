दिवाली 2026 : धनतेरस पर पटना के सर्राफा बाजार में हल्के जेवरों की मांग, सोने के साथ चांदी की खरीदारी पर भी जोर

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24 कैरेट सोना : 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना : 1,30,900 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना : 1,08,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी : करीब 196 रुपये प्रति ग्राम

सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक, इस बार सोने की खरीदारी करने वालों में ऐसे परिवारों की संख्या अधिक है, जिनके घरों में शादी होने वाली है। हालांकि, सोने की कीमतों में तेजी के कारण ग्राहक अपने बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। भारी गहनों की जगह हल्के वजन के आकर्षक डिजाइन तलाशे जा रहे हैं। एक ज्वेलरी शो रूम के मैनेजर आनंद लाल ने बताया कि इस बार ग्राहक लाइटवेट कलेक्शन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले जहां लोग 100 ग्राम तक सोने के आभूषण खरीदते थे, वहीं अब 50 ग्राम के आसपास की खरीदारी पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। धनतेरस के मौके पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 40 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है।बेली रोड में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक राजीव वर्मा ने बताया कि सोने की कीमत अधिक होने से चांदी भी खरीदारी का एक अहम विकल्प बन रही है। ग्राहक चांदी के गहनों के अलावा सिक्के और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। बाजार में एक हजार से दो हजार रुपये तक के चांदी के सिक्कों की मांग है। वहीं, धनतेरस पर शगुन के तौर पर सिक्का खरीदने वाले लोग पहले से ही अपनी पसंद और बजट के अनुसार बुकिंग करा रहे हैं। कारोबारियों का मानना है कि इस बार चांदी की खरीदारी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।बोरिंग रोड में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक प्रकाश रंजन ने बताया कि धनतेरस के दिन सर्राफा दुकानों में होने वाली भीड़ को देखते हुए ग्राहक पहले से खरीदारी तय कर रहे हैं। कई लोग पसंदीदा डिजाइन और सिक्कों की बुकिंग करा रहे हैं, ताकि त्योहार के दिन दुकान पर अधिक समय न बिताना पड़े। कारोबारियों के मुताबिक, ग्राहक अब केवल सोने की शुद्धता और डिजाइन ही नहीं, बल्कि अपने बजट और भविष्य में इस्तेमाल को भी ध्यान में रखकर खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह है कि लाइटवेट गोल्ड ज्वेलरी और चांदी के उत्पाद इस बार पटना के सर्राफा बाजार में खास ट्रेंड बनकर उभरे हैं।