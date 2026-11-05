Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Patna News ›   silver gold booking for dhanteras 2026 muhurat patna dhan teras diwali 2026 gold rate silver market bihar news

दिवाली 2026 : धनतेरस पर पटना के सर्राफा बाजार में हल्के जेवरों की मांग, सोने के साथ चांदी की खरीदारी पर भी जोर

Thu, 05 Nov 2026 02:49 PM IST
आदित्य आनंद
Aditya Anand आदित्य आनंद
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:49 PM IST
सार

Diwali 2026 : सोना का दाम इस साल बहुत हद तक गिरा है। जो लोग प्रधानमंत्री की अपील के बाद ठहरे थे, फायदे में रहे। अब दीपावली-धनतेरस पर शादी-ब्याह और पारंपरिक खरीदारी के नजरिए से ज्वेलरी शॉप पहुंच रहे हैं। पटना का अंदाज समझिए।

विज्ञापन
silver gold booking for dhanteras 2026 muhurat patna dhan teras diwali 2026 gold rate silver market bihar news
राहत का असर दिवाली के पहले से पटना के बाजार में दिख रहा है। - फोटो : amar ujala digital

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पटना में धनतेरस और दीपावली को लेकर सर्राफा बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। सोने की लगातार ऊंची कीमतों के बीच इस बार ग्राहकों की पसंद में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारी और पारंपरिक आभूषणों के बजाय लोग हल्के वजन के डिजाइनर जेवर खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। खासकर शादी की तैयारी कर रहे परिवारों में सोने के हल्के कलेक्शन की मांग अधिक है। वहीं, बजट को ध्यान में रखते हुए चांदी के आभूषण, सिक्के और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। बाजार में धनतेरस के लिए अभी से एडवांस बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है।
विज्ञापन


शादी वाले परिवारों की सोने के हल्के जेवरों में दिलचस्पी
सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक, इस बार सोने की खरीदारी करने वालों में ऐसे परिवारों की संख्या अधिक है, जिनके घरों में शादी होने वाली है। हालांकि, सोने की कीमतों में तेजी के कारण ग्राहक अपने बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। भारी गहनों की जगह हल्के वजन के आकर्षक डिजाइन तलाशे जा रहे हैं। एक ज्वेलरी शो रूम के मैनेजर आनंद लाल ने बताया कि इस बार ग्राहक लाइटवेट कलेक्शन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले जहां लोग 100 ग्राम तक सोने के आभूषण खरीदते थे, वहीं अब 50 ग्राम के आसपास की खरीदारी पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। धनतेरस के मौके पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 40 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है।
विज्ञापन


सोने के साथ चांदी के जेवरों का भी बढ़ा आकर्षण
बेली रोड में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक राजीव वर्मा ने बताया कि सोने की कीमत अधिक होने से चांदी भी खरीदारी का एक अहम विकल्प बन रही है। ग्राहक चांदी के गहनों के अलावा सिक्के और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। बाजार में एक हजार से दो हजार रुपये तक के चांदी के सिक्कों की मांग है। वहीं, धनतेरस पर शगुन के तौर पर सिक्का खरीदने वाले लोग पहले से ही अपनी पसंद और बजट के अनुसार बुकिंग करा रहे हैं। कारोबारियों का मानना है कि इस बार चांदी की खरीदारी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पटना में सोने-चांदी के क्या चल रहे भाव?
  • 24 कैरेट सोना : 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना : 1,30,900 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट सोना : 1,08,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • चांदी : करीब 196 रुपये प्रति ग्राम

एडवांस बुकिंग से धनतेरस की भीड़ से बचने की तैयारी
बोरिंग रोड में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक प्रकाश रंजन ने बताया कि धनतेरस के दिन सर्राफा दुकानों में होने वाली भीड़ को देखते हुए ग्राहक पहले से खरीदारी तय कर रहे हैं। कई लोग पसंदीदा डिजाइन और सिक्कों की बुकिंग करा रहे हैं, ताकि त्योहार के दिन दुकान पर अधिक समय न बिताना पड़े। कारोबारियों के मुताबिक, ग्राहक अब केवल सोने की शुद्धता और डिजाइन ही नहीं, बल्कि अपने बजट और भविष्य में इस्तेमाल को भी ध्यान में रखकर खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह है कि लाइटवेट गोल्ड ज्वेलरी और चांदी के उत्पाद इस बार पटना के सर्राफा बाजार में खास ट्रेंड बनकर उभरे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed