Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Patna News ›   Sanjay Jha Slams Congress Over Remarks on Nitish Kumar, Says Such Comments Are Unfortunate

बिहार: नीतीश कुमार पर कांग्रेस की टिप्पणी के बाद संजय झा का पलटवार, बोले- ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए

Wed, 11 Nov 2026 12:37 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Wed, 11 Nov 2026 12:37 PM IST
सार

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी नींव उनके प्रयासों से तैयार हुई थी।

विज्ञापन
Sanjay Jha Slams Congress Over Remarks on Nitish Kumar, Says Such Comments Are Unfortunate
संजय झा और नीतीश कुमार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जनता दल यूनाईटेड  के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का 50 साल का सार्वजनिक जीवन रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के दौरान वह दो साल जेल में भी रहे थे। इसके बावजूद उनके बारे में इस तरह की ओछी और हल्की टिप्पणी करना दुखद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। संजय झा ने कहा कि बिहार में आज जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वह नीतीश कुमार की देन है।

विज्ञापन


विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की भूमिका
संजय झा ने विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह अलग-अलग दलों के नेताओं से मिल रहे थे, तब कई नेताओं ने कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखकर मोर्चा बनाने की सलाह दी थी। हालांकि, कुछ नेता कांग्रेस को साथ रखने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में कथित तौर पर कहा था कि 2024 में नीतीश कुमार को रोकना चाहिए था, तभी यह परिस्थिति नहीं बनती।
विज्ञापन


विपक्षी गठबंधन की नींव नीतीश कुमार के प्रयासों से तैयार हुई
संजय झा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की नींव कांग्रेस के भरोसे नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के प्रयासों से तैयार हुई थी। इसके लिए वह बंगाल, दिल्ली, लखनऊ और भुवनेश्वर तक गए थे। उन्होंने गठबंधन को लेकर कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए। संजय झा ने दोहराया कि नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि सोनिया गांधी की किताब की किताब में नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणी की गई थी। इतना ही नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रेस वार्ता कर नीतीश कुमार को राजनीति का गिरगिट तक कह दिया था। इसके बाद से ही सियासत गरमा गई। तब से ही जदयू के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed