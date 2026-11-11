बिहार: नालंदा में रेलवे ट्रैक किनारे मिला मजदूर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा Published by: पटना ब्यूरो Updated Wed, 11 Nov 2026 10:21 AM IST
सार
नालंदा के बख्तियारपुर-राजगीर रेलखंड पर तुंगी हाल्ट के पास मंगलवार देर शाम एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया सराय निवासी 32 वर्षीय अजीत कुमार उर्फ कारू पासवान के रूप में हुई है। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया ट्रेन से गिरने का मामला मान रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
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विस्तार
बिहार के नालंदा में रेलवे ट्रैक किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार देर शाम तुंगी हाल्ट के पास मिले शव की पहचान 32 वर्षीय मजदूर अजीत कुमार उर्फ कारू पासवान के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और एफएसएल की टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। वहीं, परिजनों ने इसे ट्रेन हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है।
तुंगी हाल्ट के पास मिला युवक का शव
घटना बख्तियारपुर-राजगीर रेलखंड पर स्थित तुंगी हाल्ट के पास की है। मृतक मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया सराय गांव का रहने वाला था। वह स्वर्गीय नरेश पासवान का 32 वर्षीय पुत्र था और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था।
शव मिलने की सूचना पर सबसे पहले डायल 112 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद दीपनगर थाने की पुलिस और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की।
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मोबाइल फोन से हुई मृतक की पहचान
मृतक के पास मिले मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। अजीत अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गया है। वह चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके तीन भाइयों और पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उसकी मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
परिजनों ने ट्रेन हादसे की आशंका नकारी
मृतक के चचेरे भाई और राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी सतेंद्र पासवान ने घटना को दुर्घटना मानने से इनकार किया है। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि अजीत का किसी से कोई विवाद नहीं था।
उनका दावा है कि शव की स्थिति देखकर यह सामान्य ट्रेन हादसा नहीं लगता। उनके अनुसार, ट्रेन की टक्कर होने पर शरीर पर घिसटने या गंभीर चोट के निशान होने चाहिए थे, जबकि अजीत के सिर पर गहरी चोट थी। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक का सामान रेलवे ट्रैक से दूर-दूर बिखरा मिला। परिजनों ने इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर मामले की गहन जांच की मांग की है।
पुलिस को ट्रेन से गिरने का शक, एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य
दीपनगर थाने के अपर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान संतुलन बिगड़ने और गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत का प्रतीत होता है। हालांकि, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
उन्होंने बताया कि एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक की मौत की असल वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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तुंगी हाल्ट के पास मिला युवक का शव
घटना बख्तियारपुर-राजगीर रेलखंड पर स्थित तुंगी हाल्ट के पास की है। मृतक मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया सराय गांव का रहने वाला था। वह स्वर्गीय नरेश पासवान का 32 वर्षीय पुत्र था और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था।
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शव मिलने की सूचना पर सबसे पहले डायल 112 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद दीपनगर थाने की पुलिस और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की।
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मोबाइल फोन से हुई मृतक की पहचान
मृतक के पास मिले मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। अजीत अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गया है। वह चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके तीन भाइयों और पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उसकी मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
परिजनों ने ट्रेन हादसे की आशंका नकारी
मृतक के चचेरे भाई और राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी सतेंद्र पासवान ने घटना को दुर्घटना मानने से इनकार किया है। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि अजीत का किसी से कोई विवाद नहीं था।
उनका दावा है कि शव की स्थिति देखकर यह सामान्य ट्रेन हादसा नहीं लगता। उनके अनुसार, ट्रेन की टक्कर होने पर शरीर पर घिसटने या गंभीर चोट के निशान होने चाहिए थे, जबकि अजीत के सिर पर गहरी चोट थी। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक का सामान रेलवे ट्रैक से दूर-दूर बिखरा मिला। परिजनों ने इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर मामले की गहन जांच की मांग की है।
पुलिस को ट्रेन से गिरने का शक, एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य
दीपनगर थाने के अपर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान संतुलन बिगड़ने और गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत का प्रतीत होता है। हालांकि, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
उन्होंने बताया कि एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक की मौत की असल वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।