बिहार: नालंदा में रेलवे ट्रैक किनारे मिला मजदूर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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घटना बख्तियारपुर-राजगीर रेलखंड पर स्थित तुंगी हाल्ट के पास की है। मृतक मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया सराय गांव का रहने वाला था। वह स्वर्गीय नरेश पासवान का 32 वर्षीय पुत्र था और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था।शव मिलने की सूचना पर सबसे पहले डायल 112 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद दीपनगर थाने की पुलिस और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की।मृतक के पास मिले मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। अजीत अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गया है। वह चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके तीन भाइयों और पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उसकी मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।मृतक के चचेरे भाई और राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी सतेंद्र पासवान ने घटना को दुर्घटना मानने से इनकार किया है। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि अजीत का किसी से कोई विवाद नहीं था।उनका दावा है कि शव की स्थिति देखकर यह सामान्य ट्रेन हादसा नहीं लगता। उनके अनुसार, ट्रेन की टक्कर होने पर शरीर पर घिसटने या गंभीर चोट के निशान होने चाहिए थे, जबकि अजीत के सिर पर गहरी चोट थी। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक का सामान रेलवे ट्रैक से दूर-दूर बिखरा मिला। परिजनों ने इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर मामले की गहन जांच की मांग की है।दीपनगर थाने के अपर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान संतुलन बिगड़ने और गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत का प्रतीत होता है। हालांकि, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।उन्होंने बताया कि एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक की मौत की असल वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।