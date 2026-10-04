बिहार: स्कूली वाहनों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग, परिवहन विभाग ने तैयार किया विशेष पोर्टल

स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई डिजिटल पहल की है। विभाग ने निजी स्कूलों में संचालित सभी वाहनों और उनके चालकों का पूरा डाटाबेस तैयार करने के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। इसे वाहन और सारथी पोर्टल से इंटीग्रेशन के बाद लाइव किया जाएगा।

विभाग के अनुसार, पोर्टल शुरू होने के बाद राज्य के सभी निजी स्कूलों को इस पर अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। स्कूलों को अपने यहां संचालित सभी प्रकार के वाहनों और उनके चालकों से संबंधित संपूर्ण विवरण ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। इसके माध्यम से स्कूली वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी संभव हो सकेगी।

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पोर्टल पर स्कूल बस, मिनी बस, वैन सहित सभी प्रकार के वाहनों का विवरण दर्ज करना होगा। इसके साथ ही वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट और अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की जानकारी भी अपलोड करनी होगी।

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विभाग ने बताया कि किसी वाहन के फिटनेस प्रमाण-पत्र या बीमा की वैधता समाप्त होने पर इसकी सूचना स्वतः विभाग और संबंधित स्कूल प्रबंधन को मिल जाएगी। इससे समय रहते जरूरी दस्तावेजों का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।