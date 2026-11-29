पूर्णिया में एक वर्षीय मासूम बच्चे की पानी से भरे गमले में डूबकर मौत हो जाने से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भेज दिया। घटना जिले के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहुआ पंचायत के चकला वार्ड संख्या-6 की है। मृत बच्चे की पहचान चकला निवासी अफान आलम के रूप में हुई है। उसकी मां अपसरण खातून दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। इकलौते बेटे की असमय मौत के बाद उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

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