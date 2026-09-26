Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 26 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

08:21 AM, 26-Sep-2026

बिहार की विवाहिता का झारखंड के जंगल में मिला शव: पति पर जताई थी हत्या की आशंका; छह दिन बाद सच आया सामने

पालीगंज की विवाहिता नीतू का शव झारखंड के चंपारण में सोझा जीटी रोड के जंगल से बरामद हुआ है। परिजनों ने 20 सितंबर को सिंगोड़ी थाने में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई थी। अब शव बरामद होने के बाद परिजनों ने पति पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।