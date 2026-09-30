बिहार में बदलाव की सनसनी : रिटायरमेंट के बाद सीएम के प्रधान सचिव बनाए गए दीपक कुमार हटाए गए? किस पद की चर्चा

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से आखिरकार दीपक कुमार की विदाई होने की खबरें सुर्खियों में आ ही गईं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य के मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद दीपक कुमार को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष पद गठित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय में रखा था। अप्रैल में मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद से माना जा रहा था कि दीपक कुमार की विदाई कभी भी हो जाएगी। बुधवार को जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए यात्रा पर निकले तो उन्हें उनके साथ नहीं देखा गया। इससे पहले वह लगातार मुख्यमंत्री के साथ उसी तरह रह रहे थे, जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साये की तरह रहते थे। चर्चा है कि दीपक कुमार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भेजा गया है। हालांकि अब तक दोनो ही सूचनाएं अधिसूचना के रूप में पुष्ट होकर सामने नहीं आई हैं और न ही सरकार ने कैबिनेट में इस आशय का कोई फैसला बताया।

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