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Hindi News ›   Bihar ›   Major support from BMSICL for flood-affected families; ₹30 crore contributed to the relief fund.

बिहार: बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए बीएमएसआईसीएल का बड़ा सहयोग, राहत कोष में दिए 30 करोड़

Wed, 30 Sep 2026 07:22 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 30 Sep 2026 07:22 PM IST
सार

बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए बीएमएसआईसीएल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि राशि जरूरतमंद लोगों की मदद में उपयोगी होगी।

 

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Major support from BMSICL for flood-affected families; ₹30 crore contributed to the relief fund.
निशांत कुमार और सम्राट चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। बीएमएसआईसीएल के अधिकारियों ने यह चेक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में सौंपा।

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मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए बीएमएसआईसीएल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य में आपदा और कठिन परिस्थितियों के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद में उपयोगी साबित होगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि और बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) के प्रबंध निदेशक सुब्रत कुमार सेन उपस्थित थे।

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