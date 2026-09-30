बिहार: बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए बीएमएसआईसीएल का बड़ा सहयोग, राहत कोष में दिए 30 करोड़

बिहार में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। बीएमएसआईसीएल के अधिकारियों ने यह चेक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में सौंपा।

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मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए बीएमएसआईसीएल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य में आपदा और कठिन परिस्थितियों के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद में उपयोगी साबित होगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि और बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) के प्रबंध निदेशक सुब्रत कुमार सेन उपस्थित थे।