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काम की खबर: बिहार बोर्ड ने मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2027 के लिए बढ़ाई फॉर्म भरने की तारीख, जानें कब तक मिलेगा मौका

Wed, 30 Sep 2026 06:45 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 30 Sep 2026 06:45 PM IST
सार

बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए छूटे विद्यार्थियों को 1 से 6 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है। वहीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है।

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Bihar Board extends form-filling deadline for 2027 Matric and Intermediate exams news
बिहार बोर्ड - फोटो : ANI

विस्तार
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा, 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। परीक्षा से छूटे विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने के लिए विशेष अवसर दिया गया है। वहीं, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ा दी गई है।

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समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा, 2027 के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अनुमति आवेदन 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2026 तक कराया जा सकेगा। इस अवधि में रजिस्ट्रेशन एवं अनुमति आवेदन विलंब शुल्क के साथ भरा जाएगा।

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इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने की वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com निर्धारित की गई है। वहीं, मैट्रिक के लिए secondary.biharboardonline.org अथवा डायरेक्ट लिंक biharboardonline.org पर रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा किया जा सकेगा।

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इसके अलावा, इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा, 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ा दी गई है। अब शिक्षण संस्थानों के प्रधान विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म 15 अक्टूबर 2026 तक भर सकेंगे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा, 2027 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए intermediate.biharboardonline.com तथा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा, 2027 के परीक्षा फॉर्म के लिए exam.biharboardonline.org वेबसाइट निर्धारित की गई है।

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