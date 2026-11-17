Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 17 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 17 Nov 2026 09:30 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 09:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
08:19 AM, 17-Nov-2026
बिहार: छठ की तैयारियों के बीच 4 साल की बच्ची से कुकर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तारबक्सर के नगर थाना क्षेत्र में छठ महापर्व के दौरान चार साल की बच्ची के साथ कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना के बाद 16 नवंबर को परिजनों ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और पढ़ें
08:03 AM, 17-Nov-2026