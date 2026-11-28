रोहतास जिले में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दो मासूम बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा चेनारी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर हुआ। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मृत बच्चों की पहचान करगहर थाना क्षेत्र के बरेहटा गांव निवासी संतोष राम के चार वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार और खुरमाबाद गांव निवासी बालकृष्ण राम की पांच वर्षीय पुत्री छोटी कुमारी के रूप में हुई है। दोनों बच्चे आपस में भाई-बहन लगते थे। आदित्य अपने मामा बालकृष्ण राम के घर पर रहता था।

स्कूल जाने के दौरान ट्रक ने कुचला

जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चे राजकीय मध्य विद्यालय खुरमाबाद में पढ़ने जा रहे थे। इसी दौरान खुरमाबाद के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक से कुचलने के कारण दोनों बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

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आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि सड़क निर्माण कंपनी की ओर से बनाए गए डायवर्सन और अवैध कट के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। सड़क निर्माण के दौरान नियमों की अनदेखी भी दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह है। लोगों ने सड़क निर्माण कंपनी और हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

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दो घंटे की मशक्कत के बाद हटा जाम

घटना की सूचना मिलते ही चेनारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। हालांकि, आक्रोशित ग्रामीणों को सड़क से हटाने में पुलिस को करीब दो घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।