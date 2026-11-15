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बिहार: चंदा जुटाकर ग्रामीणों ने बनाया चचरी पुल, इसी रास्ते गंगा घाट जाएंगे छठव्रती; खुद संभाली व्यवस्था

Sun, 15 Nov 2026 03:28 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 15 Nov 2026 03:28 PM IST
सार

बाढ़ के अथमलगोला प्रखंड में रामनगर करारी कच्छार पंचायत के ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर चचरी पुल बनाया है। गांव से गंगा घाट जाने वाले रास्ते पर पानी और कीचड़ के कारण परेशानी थी। ग्रामीणों ने प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया।

 

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Bihar: Villagers built a makeshift bamboo bridge by pooling donations; devotees observing Chhath
चचरी पुल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड अंतर्गत रामनगर करारी कच्छार पंचायत के वार्ड नंबर आठ के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से चंदा जुटाकर चचरी पुल का निर्माण किया है। छठ महापर्व को देखते हुए ग्रामीणों ने यह पहल की है, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को गंगा घाट तक पहुंचने में परेशानी न हो।

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गांव से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित गंगा घाट जाने के रास्ते में गांव के पास लगभग 50 मीटर तक दो फीट पानी और कीचड़ जमा था। इसके कारण छठव्रतियों और श्रद्धालुओं को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही थी। समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने एकजुट होकर चंदा इकट्ठा किया और चचरी पुल बना दिया। रास्ते को सुगम बनाने के लिए पुल के दोनों ओर बोरियों में मिट्टी भरकर भी बिछाई गई है।

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ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद छठ महापर्व को देखते हुए ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मेहनत और आर्थिक सहयोग से पुल का निर्माण पूरा किया। पुल बनने के बाद ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल है।

ग्रामीण मुन्ना कुमार ने बताया कि छठव्रतियों और श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी न हो, इसलिए चचरी पुल बनाया गया है। इसके निर्माण में किसी ने दो हजार तो किसी ने पांच हजार रुपये तक का सहयोग दिया है। अभी निर्माण की कुल लागत का आकलन नहीं किया गया है।

वहीं, ग्रामीण मंटू ने बताया कि प्रशासन की ओर से इस काम में कोई सहयोग नहीं मिला। ग्रामीणों ने अपनी क्षमता के अनुसार एक हजार, दो हजार और तीन हजार रुपये तक चंदा देकर पुल का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि इस घाट और रास्ते का निरीक्षण करने भी कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे।

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