मुंबई में बिहार की बेटियों का दमखम: अंडर-19 टीम घोषित, अक्षरा को कमान तो जूली बनीं उपकप्तान

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने अंडर-19 महिला वर्ग की टीम की घोषणा कर दी है। बिहार की टीम मुंबई में 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक होने वाले अंडर-19 लीग मुकाबलों में हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय मुख्य टीम का चयन किया गया है। टीम की कप्तानी अक्षरा गुप्ता को सौंपी गई है, जबकि जूली उपकप्तान होंगी। बीसीए के अनुसार, टीम का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से बुलाए गए चयनकर्ताओं अमिता शर्मा और सुलक्षणा नाइक की देखरेख में किया गया। 5 अक्टूबर 2026 को हुई चयन प्रक्रिया के बाद 15 खिलाड़ियों को मुख्य टीम में जगह दी गई है, जबकि पांच खिलाड़ियों को स्टैंडबाय में रखा गया है।

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बिहार अंडर-19 महिला टीम अक्षरा गुप्ता (कप्तान), प्रतीबा कुमारी, संतोषी, सलोनी कुमारी, साक्षी सिंह, दीपा कुमारी (विकेटकीपर/बल्लेबाज), नंदिनी यादव, स्वीटी कुमारी, जूली (उपकप्तान), सिद्धि, रिशु, साग्रिका, सौम्या अखौरी, अनुष्का सिंह और नेहा चौधरी टीम में शामिल हैं। विज्ञापन स्टैंडबाय खिलाड़ी हर्षिता, कृति कनक, प्रिया राज, लकी कुमारी और मुस्कान कुमारी वर्मा को स्टैंडबाय खिलाड़ियों के तौर पर रखा गया है। टीम का सपोर्ट स्टाफ टीम के हेड कोच नीतू सिंह होंगी। राखी सिन्हा को असिस्टेंट कोच, अनु कुमारी को एस एंड सी कोच और जूरी दत्ता को फिजियो की जिम्मेदारी दी गई है। बीसीए ने बताया कि अमिता शर्मा और सुलक्षणा नाइक की देखरेख में चुनी गई बिहार की यह टीम मुंबई में 9 से 16 अक्टूबर तक होने वाले अंडर-19 लीग मुकाबलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। युवा खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन को साबित करने का अहम मंच होगा।

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