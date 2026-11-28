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पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में शनिवार को मगध सम्राट जरासंध के जन्मोत्सव पर स्वाभिमान रैली आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन चंद्रवंशी समाज और अति पिछड़ा चेतना परिषद की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। रैली में समाज से जुड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है।विधायक चेतन आनंद ने अपने पिता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को निर्दोष बताते हुए समर्थकों से अनुशासन और शालीनता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि उनके पिता निर्दोष हैं और उन्हें उस अपराध की सजा दी गई, जो उन्होंने किया ही नहीं। चेतन आनंद ने मुकदमे के दो प्रत्यक्ष गवाहों का हवाला देते हुए कहा कि एक दिवंगत डीएम जी. कृष्णैया के ड्राइवर और दूसरे उनके बॉडीगार्ड थे। दोनों ने अदालत में घटनास्थल पर आनंद मोहन की मौजूदगी से इनकार किया था।उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में नीतीश सरकार ने कानून में एकरूपता लाने के लिए कारा हस्तक में वर्ष 2023 में संशोधन किया था। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बिहार भर के प्रमुख अभिभावकों और नौजवान साथियों की आपात बैठक बुलाई गई है। यह बैठक 28 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे गर्दनीबाग स्थित आवास संख्या 12/20 पर होगी। चेतन आनंद ने आनंद मोहन के समर्थकों से पूरे प्रकरण में अनुशासित और शालीन रहकर चुनौतियों का सामना करने का आग्रह किया है।नीट छात्राकांड में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर शनिवार को सिविल कोर्ट में अहम फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले में पीड़ित परिवार भी सिविल कोर्ट पहुंचा हुआ है। मीडिया और पत्रकारों से दोपहर एक से दो बजे के बीच अदालत पहुंचकर मामले की विस्तृत जानकारी लेने का आग्रह किया गया है। हालांकि, उपलब्ध सूचना में अदालत के संभावित फैसले का विवरण नहीं दिया गया है। ऐसे में इस मामले में कोर्ट की कार्यवाही और फैसले पर सभी की नजर रहेगी।