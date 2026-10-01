बिहार: जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए बिछाया था नंगा तार, करंट की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत

पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र की रामपुर फरीदपुर पंचायत अंतर्गत कोरा गांव में बुधवार शाम खेत में बिछे नंगे बिजली के तार की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार, कोरा गांव में जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए खेत के आसपास कथित तौर पर नंगा बिजली का तार बिछाया गया था। बुधवार शाम इसी रास्ते से गुजरने के दौरान दो मजदूर करंट की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

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मृतकों में एक की पहचान चिंटु कुमार (19), पिता दीना मोची के रूप में हुई है। वह स्थानीय मजदूर था। वहीं, दूसरे मृतक की पहचान तत्काल नहीं हो सकी। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। बताया गया कि वह बाहरी मजदूर था और ग्रीन सिटी में काम करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार, वह बुधवार शाम मजदूरों की तलाश में इलाके में आया था।

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घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। जांच के बाद ही घटना के कारणों और खेत में बिजली का तार बिछाए जाने की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।घटना पर भाकपा माले के प्रखंड सचिव गुरुदेव दास ने गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भाकपा माले मृतक परिवारों के साथ खड़ी है।

गुरुदेव दास ने सरकार से दोनों मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने खेत में नंगा बिजली का तार बिछाने के मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। वहीं, खेतों में इस तरह नंगे बिजली के तार बिछाए जाने को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।