बिहार: विनय कुमार ने संभाली मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी, अंजनी कुमार भी बने राज्य सूचना आयुक्त

बिहार के राज्यपाल ने विनय कुमार को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त और अंजनी कुमार को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। इससे पहले, बिहार पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बिहार की पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा भी मौजूद रहीं।

इस अवसर पर महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों में जितेंद्र सिंह गंगवार, जितेंद्र कुमार, कुंदन कृष्णन और शपंकज दराद सहित पूर्व महानिदेशक (बीएसएपी) ए.के. अंबेडकर और बिहार पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विज्ञापन

समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने विनय कुमार के कार्यकाल को याद किया। उन्होंने उनके नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा और पुलिस संगठन के प्रति योगदान की सराहना की। साथ ही, उनके सुखद और मंगलमय भावी जीवन की कामना करते हुए बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नई जिम्मेदारी के लिए भी शुभकामनाएं दीं।