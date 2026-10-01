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बिहार: विनय कुमार ने संभाली मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी, अंजनी कुमार भी बने राज्य सूचना आयुक्त

Thu, 01 Oct 2026 03:58 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 01 Oct 2026 03:58 PM IST
सार

बिहार के राज्यपाल ने पूर्व पुलिस महानिदेशक विनय कुमार को मुख्य सूचना आयुक्त और अंजनी कुमार को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। इससे पहले, सेवानिवृत्ति पर बिहार पुलिस ने विनय कुमार के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया।

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Bihar: Vinay Kumar takes charge as Chief Information Commissioner News in hindi
राज्यपाल ने दिलाई शपथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के राज्यपाल ने विनय कुमार को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त और अंजनी कुमार को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। इससे पहले, बिहार पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बिहार की पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा भी मौजूद रहीं।

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इस अवसर पर महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों में जितेंद्र सिंह गंगवार, जितेंद्र कुमार, कुंदन कृष्णन और शपंकज दराद सहित पूर्व महानिदेशक (बीएसएपी) ए.के. अंबेडकर और बिहार पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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इस दौरान बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने विनय कुमार के कार्यकाल को याद किया। उन्होंने उनके नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा और पुलिस संगठन के प्रति योगदान की सराहना की। साथ ही, उनके सुखद और मंगलमय भावी जीवन की कामना करते हुए बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नई जिम्मेदारी के लिए भी शुभकामनाएं दीं।

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