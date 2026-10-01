बीएसईबी: बिहार एसटेट का दूसरा डमी एडमिट कार्ड जारी, इस तारीख तक करें डाउनलोड; गलती है तो कैसे करें सुधार?

Bihar STET Dummy Admit 2026: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी) ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का दूसरा डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा डमी एडमिट कार्ड 1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर 2026 तक पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इसे डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

विज्ञापन





अभ्यर्थियों के लिए यह डमी एडमिट कार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दर्ज जानकारी की जांच कर वे समय रहते जरूरी सुधार कर सकते हैं।