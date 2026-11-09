बिहार: सरकारी स्कूलों में बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, ACS ने दिया निर्देश; किस योजना से होगा भवनों का निर्माण?

बिहार में अब सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए वीबी-जीरामजी योजना की राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों में स्कूल परिसर की खाली जमीन को प्राथमिकता देने का फैसला किया है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए पर्याप्त और विवादरहित जमीन उपलब्ध नहीं है। इस पहल का उद्देश्य छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी से स्कूली शिक्षा तक बेहतर सुविधाएं और आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में समुदाय या अन्य स्थानों पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए पर्याप्त सरकारी जमीन नहीं मिलेगी, वहां संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी स्कूल परिसर में उपलब्ध जमीन पर भवन बनाया जाएगा।

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