{"_id":"62759c9f2a913649c81a7410","slug":"bihar-cm-nitish-kumar-said-he-gives-no-importance-to-pk-assessment","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार: पीके ने उठाए सीएम नीतीश के 15 साल के शासनकाल पर सवाल, तो सुशासन बाबू बोले- सब जानते हैं कितना काम हुआ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, पटना। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 07 May 2022 03:39 AM IST