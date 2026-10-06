बिहार में चुनाव है: स्नातक-शिक्षक MLC निर्वाचन में हर जगह भिड़ंत; कहां शत्रु, कहां अपनों से लड़ाई? जानिए सबकुछ

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए चुनावी तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्तूबर को मतदान होना है। इस बार मुकाबला सिर्फ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बनाम महागठबंधन तक सीमित नहीं दिख रहा है। जन सुराज ने सभी आठ सीटों पर प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को बहुकोणीय बनाया है। वहीं राजद-कांग्रेस के बीच कई सीटों पर अलग-अलग प्रत्याशी मैदान में हैं। कोसी स्नातक, दरभंगा स्नातक, पटना स्नातक और पटना शिक्षक पर तो राजद और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। दूसरी ओर कुछ सीटों पर एनडीए गठबंधन के भीतर से ही अलग सुर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पटना स्नातक सीट की है। इस सीट पर जदयू के प्रत्याशी नीरज कुमार का विरोध अनंत सिंह कर रहे हैं। वह जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं सारण शिक्षक सीट पर आरएलएम के तीन विधायकों ने अलग रुख ने एनडीए के भीतर भी सवाल खड़े किए हैं। इधर, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी इस बार अपने उम्मीदवारों को कुछ सीटों पर उतारा है।

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