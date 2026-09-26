बिहार: पटना में कर्ज के रुपये को लेकर खूनी खेल, युवक पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश; जानिए पूरा मामला

पटना के चौक थाना क्षेत्र स्थित पूर्व दरवाजा मोड़ पर शुक्रवार रात कर्ज के रुपये को लेकर दो युवकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। इस घटना में 31 वर्षीय आशुतोष उर्फ आशू राज झुलस गया। वहीं, मौके पर मौजूद 40 वर्षीय उदय राय भी पेट्रोल की चपेट में आने से झुलस गए। दोनों घायलों का इलाज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कैमाशिकोह निवासी उपेंद्र ने आशुतोष उर्फ आशू राज को कुछ रुपये कर्ज के रूप में दिए थे। शुक्रवार रात उपेंद्र कर्ज की रकम वापस मांगने के लिए आशुतोष के पास पहुंचा था। इसी दौरान दोनों के बीच रुपये को लेकर बातचीत शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कर्ज की रकम तत्काल नहीं लौटाने पर उपेंद्र गुस्से में आ गया और उसने आशुतोष पर पेट्रोल छिड़क दिया। इसके बाद उसे आग लगाने की कोशिश की गई। आग की चपेट में आने से आशुतोष झुलस गया।

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