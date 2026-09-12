बिहार: प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर बड़ा फैसला, सुधारों के लिए चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार के सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। गौरतलब है कि 24 अगस्त 2026 को राज्यपाल और 'ऑल Ph.D. होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन' के बैनर तले आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच हुए समझौता हुआ था। अब इसके तहत सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार के सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है।

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